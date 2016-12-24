В Мордовии 26-летний парень получил 9 лет колонии за покушение на сбыт большой партии наркотиков

26-летний уроженец Рузаевки выслушал в Мордовии приговор суда за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает МВД по РМ.

В ходе расследования было установлено, что в конце марта этого года молодой человек приобрел в Московской области, где он проживал в последнее время, крупную партию наркотиков - синтетические вещества и марихуану общим весом 265 граммов. Все это «добро» товарищ намеривался пустить в продажу на территории Мордовии.

Для конспирации он расфасовал запрещенные вещества в несколько стеклянных емкостей и более 80 свертков. Наркотические «презенты» были спрятаны во флаконах из-под пены для бритья, спрея для комаров и бутылках с лимонадом.

Часть партии новоявленный дилер хранил в рюкзаке, остальное оставил в рузаевской гостинице, куда он заселился на время своего криминального вояжа в республику. Но насытить наркотой местный подпольный рынок парню не удалось, поскольку его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Молодого человека задержали и изъяли у него весь «товар».

Приговором суда фигуранту уголовного дела было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.