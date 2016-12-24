На дороге в Мордовии пьяный водитель стал виновником ДТП с четырьмя пострадавшими

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По данным Госавтоинспекции республики, на территории Мордовии за весь минувший уикенд произошло только одно ДТП с пострадавшими людьми. 7 июля в Теньгушевском районе пьяный водитель кроссовера не уступил дорогу отечественной «семерке».
Как сообщается, в 16:30 на автодороге «Темников – Барашево – Теньгушево» граница с Нижегородской областью 44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Хендэ Туксон», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2107» под управлением 43-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель, а также 45-летний, 37-летний и 49-летний пассажиры отечественной легковушки доставлялись в Теньгушевскую районную больницу. По результату освидетельствования у водителя «Хендэ Туксон» установлено алкогольное опьянение (1,007 мг/л), на него составлен соответствующий административный материал. У водителя «ВАЗ-2107» взята кровь на анализ.
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