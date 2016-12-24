В Мордовии по результатам прокурорской проверки возбуждены 2 уголовных дела в сфере государственных закупок

Глава Мордовии провел личный прием граждан
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
В Мордовии прокуратура в ходе проверки выявила махинации частной фирмы, получившей контракты на проектирование автомобильных дорог республиканского значения. Эти контракты «разыгрывались» на открытых конкурсах ГКУ «Упрдор Республики Мордовия».
По информации надзорного ведомства, обязательным требованием к участникам конкурсов являлось предоставление документов, подтверждающих у них наличие опыта выполнения работ по проектированию автомобильных дорог. Участником конкурсов ООО «ПК Тракт» в составе заявок на участие были представлены подложные документы: договор на проектирование автомобильной дороги в г. Каспийск Республики Дагестан и акт приемки выполненных работ к нему на сумму 42 млн рублей.
Указанные документы помогли ООО «ПК Тракт» набрать в конкурсах максимальное количество баллов по критерию наличия опыта выполнения работ такой категории и стать победителем. ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» с фирмой были заключены 2 государственных контракта на общую сумму 39 млн рублей.
Вместе с тем, как установлено прокурорской проверкой, проектирование автомобильной дороги в г. Каспийск Республики Дагестан ООО «ПК Тракт» не осуществлялось, а договор и акт приемки являются подложными и представлены Обществом на аукционы с целью получения недобросовестного преимущества перед другими участниками.
По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственными органами возбуждено 2 уголовных дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Поделиться в соц. сетях:
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»