На сайте Международной выставки «Россия» стало больше имиджевых продуктов из Мордовии

С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ будет проходить Международная выставка-форум «Россия», где регионы представят свои достижения в различных отраслях.



Одним из направлений масштабного федерального проекта является популяризация народных художественных промыслов и имиджевых продуктов регионов. Увидеть и приобрести эти изделия можно уже сейчас на официальном сайте выставки-форума, который начал работу с 1 июля.



На днях в разделе «Ярмарка» появились еще четыре продукта Мордовии. Это Урусовские валенки, Теньгушевская семицветка, Тавлинская деревянная игрушка и Традиционная народная вышивка. Отметим, ранее на сайте были размещены изделия из мореного дуба, который является брендом республики. На данный момент на рассмотрении оргкомитета находится еще четыре имиджевых изделия от нашего региона: пояса тканные, матрешка-штоф, декоративные тарелки, сувенирные куклы.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» организуется по поручению Президента России Владимира Путина. Экспозиция Мордовии отразит этнокультурное многообразие республики, а также достижения в науке, промышленности, социальной сфере.