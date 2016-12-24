В Мордовии директор лицея обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге с «доходом» в 669 тысяч рублей

В республике за махинации в суде будет держать ответ директор лицея Ельниковского района. Руководитель образовательного учреждения несколько лет получал деньги за фиктивно устроенного работника.

По данным следствия, обвиняемый в феврале 2018 года издал подложный приказ о приеме на работу на должность механика в образовательное учреждение жителя Ельниковского района. При этом, директор лицея заведомо знал, что работу механика тот выполнять не будет, а денежные средства в виде получаемой заработной платы просто станет передавать начальнику.

Таким образом, в период с апреля 2018 года по март 2023 года обвиняемый похитил денежные средства, принадлежащие администрации Ельниковского района, на сумму более 669 тысяч рублей.

Противоправная деятельность обвиняемого была выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ. В отношении фигуранта были возбуждены уголовные дела за служебный подлог и мошенничество, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.