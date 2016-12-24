В Мордовии руководитель транспортной фирмы ответила в суде за хищение 7 миллионов рублей

В Мордовии 47-летняя руководитель транспортной фирмы выслушала приговор суда за мошенничество в особо крупном размере. Дамочка три года «рисовала» фиктивные перевозки льготных пассажиров, на чем смогла незаконно получить из бюджета многомиллионные компенсации.

Как выяснили следователи, в 2019 году обвиняемая заключила с Минсоцзащиты РМ соглашение о предоставлении бюджетных субсидий на компенсацию недополученных доходов при перевозке льготников. Людям из социально уязвимых категорий обеспечивался регулярный проезд на общественном транспорте городского и пригородного сообщения в Ковылкинском и Ромодановском районах. Согласно договору на расчетный счет индивидуального предпринимателя перечислялись субсидии на возмещение части затрат.

Руководитель коммерческой транспортной организации решила с выгодой для своей фирмы «подправить статистику» - фиктивно «накрутить» число льготных поездок. Под угрозой увольнения она дала указание водителям под различными надуманными предлогами взять у клиентов их социальные карты пассажиров, после чего искусственно проводить мнимые поездки пассажиров-льготников.

Таким образом, в период с 2019 по 2021 годы обвиняемая неправомерно получила компенсацию из бюджета на сумму более 7 миллионов рублей за осуществление свыше 50 тысяч фиктивных поездок при фактически совершенных 5 тысячах.

Преступная деятельность обвиняемой была пресечена сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ. Свою вину она признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.