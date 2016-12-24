В Мордовии бывшие сотрудницы Почты России получили сроки за хищение 4 миллионов рублей

ФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность двух сотрудниц АО «Почта России», причастных к хищению денежных средств в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что с октября 2020 года по январь 2021 года 32-летняя жительница региона, занимающая должность начальника отделений почтовой связи «Отрадное» и «Репьевка» Атяшевского почтамта, используя свое служебное положение, зачислила на банковскую карту своей 34-летней коллеги денежные средства в размере 4 млн 100 тысяч рублей, принадлежащие АО «Почта России». Далее указанная сумма разными частями была обналичена злоумышленницами и израсходована на личные нужды.

В отношении 32-летней начальницы почтового отделения были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ, ее 34-летняя коллега фигурировала в расследовании как пособница в крупном мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Решением Чамзинского районного суда женщины были признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. Бывшей начальнице отделений почтовой связи назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 105 тысяч рублей, ее пособнице – 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой наказания до 2036 года до достижения малолетними детьми 14 летнего возраста.

Гражданский иск пострадавшей организации о взыскании суммы ущерба был удовлетворен в полном объеме.