Артём Здунов и заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев обсудили строительство и капремонт образовательных учреждений

5 июля в Москве состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и заместителя министра просвещения России Андрея Николаева. Речь шла о строительстве в Мордовии образовательных объектов, а также проведении капитального ремонта учреждений образования.

Обсудили перспективы участия Мордовии в программе капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2024 – 2026 годах. Более половины объектов, включенных в заявку, это сельские школы. Напомним, что в рамках госпрограммы в 2022 году обновлено 13 школьных зданий, сейчас капремонт ведется еще в 19 школах.

Артем Здунов и Андрей Николаев обсудили также вопросы возведения в республике новых образовательных объектов. 1 сентября свои двери распахнет новая школа на 1450 мест в Саранске. Кроме того, ведется строительство еще двух новых школьных зданий: корпуса Белозерьевской школы в Ромодановском районе на 165 мест и школы на 600 мест в северо-восточной части Саранска.

Во встрече приняли участие первый вице-премьер Галина Лотванова и министр образования Мордовии Елена Солдатова.