Парень из Рузаевки получил 11 лет за торговлю наркотой через свой интернет-магазин «Black Kaban»

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В Мордовии суд вынес приговор по уголовному делу 24-летнего жителя Рузаевки. Парень организовал торговлю наркотой через свой интернет-магазин, а также «отметился» угрозой убийства своей бывшей сожительницы.
В ходе расследования было установлено, что в июне прошлого года сидящий на наркотиках молодой рузаевец создал интернет-магазин под названием «Black Kaban», на странице которого разместил информацию о продаже «синтетики». Причем, оплату за наркотические вещества требовалось производить в криптовалюте.
Один из «лотов» магазина предлагал около одного грамма N-метилэфедрона за 2300 рублей. Парень сделал «закладку» с этим «товаром» в лесном массиве около села Татарская Пишля. Запрещенное вещество приобрела одна из жительниц республики, после чего была задержана сотрудниками УНК МВД по РМ.
В дальнейшем наркоторговец пополнил в Москве запасы «химии» и оборудовал декабре прошлого года очередной тайник с наркотой рядом с кирпичным строением по улице Локомотивной. А при попытке сделать еще одну наркотическую «закладку» парень был задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра в рюкзаке обвиняемого оперативники обнаружили полимерный пакет с наркотиком.
Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность молодого человека к угрозе убийством. 31 октября прошлого года он пришел в гости к бывшей сожительнице, у которой застал какого-то парня. На почве ревности наркоторговец схватил с кухонного стола нож и пригрозил, что «порешит» обоих. Эту угрозу парочка восприняла серьезно, с чем потом они и обратились в полицию.
Как отмечается, свою вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал полностью. Приговором суда с учетом ранее неотбытого наказания ему назначено 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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