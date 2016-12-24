МВД по РМ проведет горячую линию по вопросам коррупционных проявлений со стороны сотрудников полиции

Здравствуй, мама»
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Как сообщается, 7 июля с 09:00 до 16:00 в МВД по Республике Мордовия пройдет горячая линия связи с населением по вопросам коррупционных проявлений со стороны сотрудников полиции.
Если вы располагаете какой-либо информацией о действиях сотрудников органов внутренних дел, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства, сообщите об этом по телефону горячей линии 8(8342) 29-88-25.
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