МВД по РМ проведет горячую линию по вопросам коррупционных проявлений со стороны сотрудников полиции

Репортер

Как сообщается, 7 июля с 09:00 до 16:00 в МВД по Республике Мордовия пройдет горячая линия связи с населением по вопросам коррупционных проявлений со стороны сотрудников полиции.

Если вы располагаете какой-либо информацией о действиях сотрудников органов внутренних дел, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства, сообщите об этом по телефону горячей линии 8(8342) 29-88-25.

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