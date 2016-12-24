В Саранске завершено благоустройство дворовой территории МКД по ул. Мордовской

По данным городской Администрации, здесь проложен новый асфальт, отремонтированы входные группы, установлены новые лавочки и урны, оборудована детская площадка.



Благоустройство выполнялось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Национальный проект уже позволил благоустроить в столице Мордовии 199 дворовых территорий и 7 общественных пространств.