В УФСИН по РМ прошли соревнования по многоборью среди специалистов-кинологов со служебными собаками

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На базе городка для содержания служебных собак исправительной колонии №11 УФСИН по РМ прошли соревнования по многоборью специалистов-кинологов на первенство регионального ведомства. В соревнованиях приняли участие 16 сотрудников со служебными собаками.
Как отмечается, в состязании со служебными собаками общерозыскного профиля первое место занял инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1 Николай Аброськин.
Среди специалистов-кинологов со специальными собаками первенствовал старший инструктор кинологической группы отдела охраны СИЗО-2 Сергей Кумакшев.
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