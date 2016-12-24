В УФСИН по РМ прошли соревнования по многоборью среди специалистов-кинологов со служебными собаками

Репортер

На базе городка для содержания служебных собак исправительной колонии №11 УФСИН по РМ прошли соревнования по многоборью специалистов-кинологов на первенство регионального ведомства. В соревнованиях приняли  участие 16 сотрудников со служебными собаками.

Как отмечается, в состязании со служебными собаками общерозыскного профиля первое место занял инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1 Николай Аброськин.

Среди специалистов-кинологов со специальными собаками первенствовал старший инструктор кинологической группы отдела охраны СИЗО-2 Сергей Кумакшев.

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