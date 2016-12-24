В Мордовии 62-летний мужчина получил 9 лет колонии за задушенную экс-супругу

По информации Следственного комитета по РМ, суд в Мордовии вынес приговор в отношении 62-летнего мужчины по обвинению в убийстве экс-супруги.

По данным следствия, около 6 часов утра 3 апреля этого года в городе Рузаевке в квартире между обвиняемым и его 58-летней бывшей супругой, проживавшими совместно, на почве личных неприязненных отношений произошла ссора.

В процессе выяснения отношений женщина ударила бывшего мужа по лицу. В ответ тот нанес ей удар в спину, от которого она упала на пол. После этого он зажал ей рукой рот и нос, и стал сдавливать шею до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни.

Согласно заключению судебной медицинской экспертизы пострадавшая скончалась от механической асфиксии. Полицейскими пожилой преступник был задержан в своем доме. Вину в содеянном он признал полностью.

По приговору суда душегуб получил 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также был удовлетворен иск о выплате родственникам погибшей в счет возмещения морального вреда 1 миллиона рублей. Учитывая возраст осужденного жителя Мордовии, для него отправка в колонию строго режима может оказаться поездкой «в один конец».