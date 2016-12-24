В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя

3 июля в Доме Республики состоялось обсуждение темпов и результатов инвентаризации объектов недвижимости. Глава Мордовии Артём Здунов заслушал отчет Министра земельных и имущественных отношений РМ Андрея Мищенко о проделанной работе. В обсуждении также приняли участие Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков, вице-премьер Наталья Таркаева, руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РМ Светлана Балескова и другие.



Работа по инвентаризации объектов капитального строительства проводится по поручению Главы Мордовии с 1 июля 2021 года. На тот момент в республике насчитывалось более 252 тысяч объектов, не имеющих правообладателя.



«С прошлого года по сегодняшний день выявлено и поставлено на учет почти 59 тысяч объектов, ранее не имевших правообладателя. Если говорить об эффективности, то около 13 тысяч – это полезные объекты, которые стали налогооблагаемой базой и приносят ежегодно около 8 миллионов доходов в бюджет муниципалитетов», - доложил Андрей Мищенко.



Было также отмечено, что среди районов республики есть лидеры по проведению инвентаризации имущества – это Инсарский, Ичалковский, Ковылкинский, Старошайговский, Атюрьевский и Дубенский районы. 12 районов республики показывают средний результат, есть и аутсайдеры.



В настоящее время совместно с Минцифры РМ прорабатывается вопрос о цифровизации этой деятельности, что позволит ускорить процессы в два раза.



Артём Здунов подчеркнул: «193 тысячи объектов пока у нас остаются неучтенными. Мы набрали скорость в проведении инвентаризации объектов капитального строительства, но напоминаю, что по поручению Президента России закончить эту работу необходимо до 1 января 2027 года».



Руководитель республики также поручил премьер-министру Дмитрию Позднякову выявить по каждому из районов проблемные моменты. «Эта работа должна быть у глав муниципальных образований в приоритете, ведь поступающие средства направляются на развитие районов», - подытожил Артём Здунов.