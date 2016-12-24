В Мордовии будут судить подельниц главбуха коммерческой организации за совместное хищение 67 миллионов рублей

Перед судом в Саранске предстанут две местные жительницы (30 и 36 лет) по обвинению в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Они под руководством 44-летней начальницы увели у своей фирмы более 67 миллионов рублей.

По данным следствия, главным организатором хищений выступала главбух коммерческой организации, которая была у финансового руля компании с 2012 года. Спустя 6 лет добросовестной работы она решила повысить свое благосостояние криминальным путем . К делу она привлекла двух подчиненных ей работниц, которые знали о способах и методах перечисления безналичных денежных средств по банковским счетам, близко общались с предпринимателями, представителями кредитно-банковских учреждений и государственных органов.

Пользуясь служебным положением на протяжении 4 лет соучастницам удавалось скрывать хищение крупных сумм за счет фиктивных платежных поручений, а также при помощи манипуляций с доходами фирмы от реализации продукции. Всего под руководством главбуха фигурантами на подконтрольные счета было совершено более 150 перечислений денежных средств по поддельным платежным поручениям.

Кроме того, за счет фирмы подельницы приобретали автотранспорт, путевки на отдых за границей, оплачивали строительные и ремонтные услуги, покупали дорогую одежду. Общая сумма похищенного составила более 67 миллионов рублей.

Эти «фокусы» с финансами компании в июне прошлого года выявили сотрудники ОЭБиПК УМВД России по го Саранск.

В ходе предварительного расследования главный бухгалтер заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и в отношении нее уголовное дело было выделено в отдельное производство. По данным прокуратуры РМ, в целях обеспечения возмещения ущерба был наложен арест на имущество обвиняемой на общую сумму более 44 млн рублей. Ее дело уже рассматривается в суде, теперь это предстоит и ее коллегам .