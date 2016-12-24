Депутат Госдумы РФ от Мордовии Василий Пискарев передал региональному филиалу фонда «Защитники Отечества» кресла-коляски для инвалидов

По словам Василия Пискарева, необходимо сделать все, чтобы участники СВО получали самые современные и эффективные средства реабилитации. Четыре кресла-коляски для инвалидов фонд будет предоставлять нуждающимся в них участникам специальной военной операции во временное пользование.

«Установление инвалидности, оформление документов на получение средств технической реабилитации в Социальном фонде требует времени, - отметил руководитель филиала фонда Алексей Герасименко. – Чтобы человек в этот период не чувствовал себя некомфортно, мы ему выдадим необходимые средства реабилитации».

Алексей Герасименко провел парламентарию экскурсию по основным кабинетам. Василий Пискарев пообщался сотрудниками фонда, осмотрел демонстрационную комнату, адаптированную под оказание помощи тяжело раненным ветеранам, а также кабинет социальных координаторов.