За один день на территории Зубово-Полянского района в ДТП погибли два человека и трое получили травмы

По данным Госавтоинспекции республики, 1 июля на территории Зубово-Полянского района Мордовии зарегистрировано два ДТП, в которых два человека погибли и трое получили травмы.

В 08:25 райцентре напротив дома №35 по ул. Новикова Прибоя 40-летний мужчина за рулем «Тойота Камри», по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и врезался в бетонную стену завода ЗАО «Радиодеталь».

В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи, назначены экспертизы. Как отмечается, в этом году погибший водитель шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Второе ДТП на территории района было более «многолюдным». В 15:20 на дороге п.Потьма – п.Барашево, не имеющий права управления 34-летний молодой человек (водительское удостоверение он не получал), управляя автомобилем «Форд Фьюжен», по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 42-летняя пассажир от полученных травм скончалась. Водитель, а также 48-летний и 32-летний пассажиры с различными травмами доставлялись в лечебное учреждение.

В отношении находившегося за рулем иномарки парня составлены административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и управление т/с водителем, не имеющим прав.