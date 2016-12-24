За один день на территории Зубово-Полянского района в ДТП погибли два человека и трое получили травмы

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По данным Госавтоинспекции республики, 1 июля на территории Зубово-Полянского района Мордовии зарегистрировано два ДТП, в которых два человека погибли и трое получили травмы.
В 08:25 райцентре напротив дома №35 по ул. Новикова Прибоя 40-летний мужчина за рулем «Тойота Камри», по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и врезался в бетонную стену завода ЗАО «Радиодеталь».
В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи, назначены экспертизы. Как отмечается, в этом году погибший водитель шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
Второе ДТП на территории района было более «многолюдным». В 15:20 на дороге п.Потьма – п.Барашево, не имеющий права управления 34-летний молодой человек (водительское удостоверение он не получал), управляя автомобилем «Форд Фьюжен», по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП 42-летняя пассажир от полученных травм скончалась. Водитель, а также 48-летний и 32-летний пассажиры с различными травмами доставлялись в лечебное учреждение.
В отношении находившегося за рулем иномарки парня составлены административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и управление т/с водителем, не имеющим прав.
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Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
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