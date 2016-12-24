В Мордовии исправили формальную ошибку c путевками в летние лагеря для детей погибших военнослужащих

По инициативе прокуратуры республики Правительством Мордовия были внесены изменения в региональную нормативную базу, регламентирующую порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как отмечается, в рамках мониторинга регионального законодательства прокуратурой республики было установлено, что при организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, право на получение путевок в летние оздоровительные лагеря с полной оплатой стоимости за счет региональных бюджетных средств предоставлено детям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Вместе с тем действовавшая редакция нормативного акта формально не допускала предоставления таких путевок детям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

В результате прокурорского вмешательства постановлением Правительства РМ внесены необходимые изменения в региональную нормативную базу. Права детей, особенно актуальные в разгар летнего оздоровительного сезона, восстановлены.