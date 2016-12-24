В Мордовии двое дельцов ответят в суде за производство незамерзайки с ядовитым метанолом

По информации МВД по РМ, двое товарищей из Рузаевского района предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в составе организованной группы. 35-летний и 40-летний компаньоны основали подпольное производство ядовитой незамерзайки для автомобилистов.

В ходе расследования выяснилось, что в период с октября 2022 года по март 2023 года дельцы наладили производство автомобильной незамерзающей жидкости с использованием метилового спирта (метанола) в качестве основного компонента. При этом, они прекрасно знали, что метанол является ядовитым веществом.

Нелегальное производство функционировало в арендованном гаражном боксе в Рузаевке. Незамерзающую жидкость сбывали индивидуальным предпринимателям и физическим лицам по 75 рублей за емкость, размещая соответствующие объявления в интернете. При этом на этикетках стояла маркировка «Не содержит метанол».

Преступная деятельность обвиняемых была пресечена в марте этого года оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ. При осмотре помещения оперативники обнаружили еврокубы с двумя тоннами метанола, готовую к сбыту незамерзайку с ядовитым составом, пластиковые емкости, крышки, красители, 370 этикеток.

По словам фигурантов, метанол они приобретали на территории Самарской и Нижегородской областей, а этикетки заказывали в рекламном агентстве в Санкт-Петербурге.

Свою вину в совершенном преступлении мужчины признали полностью. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.