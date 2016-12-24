Главный врач Атяшевской районной больницы погорел на частном стоматологическом кабинете

По информации Следственного комитета по РМ, в Мордовии по подозрению в получении взятки возбуждено уголовное дело в отношении главного врача районной больницы. Речь идет об 53-летнем Александре Борисове, с 2020 года возглавляющего Атяшевскую районную больницу.

По данным следствия, с июня 2022 года по май 2023-го главный врач получил взятку в размере 165 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за предоставление нежилого помещения больницы для осуществления предпринимательской деятельности по оказанию платных стоматологических услуг. Часть взятки медицинский работник получил наличными в служебном кабинете, остальные денежные средства были переведены на его личный банковский счет.

Уголовное дело следствием возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по РМ.

В суде рассмотрено ходатайство следователя СК об избрании подозреваемому меры пресечения. Александра Борисова отправили под домашний арест.

Справка «ВС»

Борисов Александр Николаевич родился 8 декабря 1969 года в селе Поводимово Дубенского района МАССР. По окончании школы поступил в МГУ имени Н.П.Огарева на медицинский факультет по специальности «Лечебное дело».

В 1995 году профессиональную деятельность начал врачом хирургом-травматологом в Дубенской центральной районной больнице.

В 2003 году назначен заведующим хирургическим отделением данной больницы.

В 2006 году занял должность главного врача Дубенской больницы.

С декабря 2019-го по март 2020 года работал главным врачом многофункционального медицинского центра «София» (г. Анапа).

С апреля 2020 года по настоящее время - главный врач Атяшевской районной больницы.

В 2014 году Александру Борисову присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Мордовия».