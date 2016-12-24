В Мордовии фонд «Защитники Отечества» оказывает помощь ветеранам СВО, инвалидам и семьям погибших бойцов

Уже месяц в Мордовии работает филиал фонда «Защитники Отечества», который оказывает адресную помощь ветеранам СВО, инвалидам и семьям погибших бойцов. Специалисты фонда помогают с получением медицинской помощи, оформлением документов для получения выплат и налоговых вычетов, а также оказывают другие социальные услуги.

Как рассказала замруководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в РМ по социальному сопровождению Светлана Кочеткова, наиболее частым запросом является получение удостоверения ветерана боевых действий.

«Помимо юридических вопросов часто занимаемся обращениями по медицинскому обслуживанию ветеранов. Есть и бытовые вопросы, но их немного», – добавила она.

Также фонд совместно с военным комиссариатом занимается поиском бойцов, долго не выходящих на связь, по просьбам их родственников.

Ветеран СВО Иван из Саранска рассказал, как впервые обратился к «Защитникам Отечества». В течение 5 месяцев он находился в зоне спецоперации, где был водителем заместителя командира роты. Вернулся домой после полученной травмы.

«Увидел рекламу, что фонд открылся и обратился с самым первым вопросом, который мне нужно было решить, – это получение удостоверения ветерана боевых действий, – рассказал Иван. – Потом обратился со своей травмой. Мой вопрос рассмотрели, и сейчас собираются документы, после чего будет направлено прошение в Минздрав о том, что мне нужно сделать операцию».

Обратиться в филиал фонда можно по адресу: Саранск, ул. Полежаева, 113. Режим работы: понедельник-пятница, 9:00 – 18:00. Телефон: 8 (8342) 39-28-82.

Напомним, что фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России. Филиалы открылись 30 мая во многих регионах страны.