В Мордовии мастер дорожной организации похитил 14 тонн шебня со стройки

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По информации МВД по РМ, отдел полиции по Рузаевскому району возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего работника коммерческой организации за хищение вверенного имущества.
В ходе расследования было установлено, что в мае этого года молодой человек, работающий мастером строительных и монтажных работ в дорожной организации, используя свое служебное положение дважды совершил хищение щебня общим весом 14,66 тонн с территории строительного объекта. Работы велись на участке автомобильной дороги сообщением Саратов - Н.Новгород (она проходит через Мордовию). Сумма причиненного ущерба составила 32,5 тысячи рублей.
Похищенный щебень фигурант продал за 26 тысяч рублей. Вину в содеянном мастер признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
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