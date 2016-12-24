В Кадошкинском районе после иска прокуратуры проведут ремонт в спортивной школе

Прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности Спортивной школы Кадошкинского района.

В ходе проверки было установлено, что кровля школы находится в неисправном состоянии, что приводит в период таяния снега и дождей к разрушению крыши и регулярным протечкам, а также может послужить основанием для разрушения конструкции здания в целом. В результате, на потолках и стенах здания имеются следы протечек с крыши и поражения грибком (пятна влаги, отходит штукатурка), на стенах и углах стен имеются крупные трещины.

Прокуратурой района в суд было направлено исковое заявление о возложении на администрацию Кадошкинского района и руководство спортивной школы обязанности произвести ремонт крыши, косметический ремонт стен и потолка.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.