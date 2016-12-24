Председатель СК России в ходе личного приема граждан выслушал жительниц Мордовии по вопросу нарушения их жилищных прав

По информации Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин выслушал двух жительниц Республики Мордовия, которые более пяти лет назад были включены в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилого фонда, но не получили положенное им по закону жилье.

Одна из заявительниц ранее обращалась за защитой своих прав в суд в порядке гражданского производства. Судебным решением на органы местного самоуправления возложена обязанность предоставить ей жилое помещение, однако решение суда администрацией не исполнено.

Руководитель СУ СКР по Республике Мордовия доложил, что по заявлениям граждан о нарушении их жилищных прав неоднократно возбуждались уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), однако вынесенные постановления отменялись надзорным ведомством. Сейчас очередное решение прокуратуры обжалуется в установленном законом порядке. Председатель Следственного комитета РФ поручил направить материалы в центральный аппарат, а также представить доклад по общей ситуации в регионе с обеспечением лиц из числа сирот жильем.