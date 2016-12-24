МЧС по РМ выпустило второе оперативное предупреждение о надвигающейся грозе и сильном дожде

МЧС по РМ сообщает, что по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30 июня 2023 года местами на территории Республики Мордовия ожидается гроза, сильный дождь.

Днем ранее также выходило оперативное предупреждение, что сегодня местами на территории Мордовии ожидается гроза, при грозе порывы ветра до 17 м/с.