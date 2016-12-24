Жителя Пензенской области приговорили к 8 годам колонии за совращение девочки из Саранска

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По информации из Ленинского районного суда Саранска, 38-летний житель Пензенской области некто В. Турлин был признан виновным в совершении 7 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы девочки, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.
Судом установлено, что летом 2022 года этот тип в социальных сетях познакомился с малолетней жительницей Саранска и начал вести с ней переписку. Заведомо зная юный возраст девочки, он развивал в общении темы сексуального характера, а также присылал ей фото интимного содержания.
Кроме этого, пензенец неоднократно в июне 2022 года приезжал в Саранск и встречался со своей малолетней знакомой из соцсети. На съемной квартире, а также в салоне своего автомобиля визитер по обоюдному согласию вступал с ней половые отношения в естественной форме, а также совершал в отношении потерпевшей развратные действия сексуального характера без применения насилия.
За это уголовное сексуальное влечение житель соседнего региона получил 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
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