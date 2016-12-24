В Мордовии средняя сумма платежа банковской картой в 1 квартале этого года составила около 600 рублей

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За январь-март 2023 года в Мордовии совершено 33,3 млн операций с использованием банковских карт. Это на 8,5% больше, чем за тот же период 2022 года.
Подавляющее большинство ( 31,2 млн) составили операции по оплате товаров и услуг. Наличные деньги граждане снимали почти в 15 раз реже (2,1 млн операций). Общая сумма безналичных платежей составила 18,6 млрд рублей, что на 8,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Увеличивается и обеспеченность организаций торговли и услуг оборудованием для осуществления операций с использованием платежных карт: на 1 апреля текущего года в республике установлено 15,8 тыс. электронных терминалов. По сравнению с той же датой 2022 года их число увеличилось на 3,6%.
Средняя сумма платежа банковской картой за 1 квартал этого года составила почти 600 рублей, а по получению наличных - 11,5 тыс. рублей.
На 1 апреля 2023 года в Мордовии насчитывалось 1,7 млн платежных карт. Это на 30,2% больше, чем на 1 апреля 2022 года. В среднем на каждого жителя республики приходилось по 2,2 карты.
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