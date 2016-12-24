В Мордовии в ходе рейда «Дорожный пристав» арестовано 8 транспортных средств должников

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По информации УФСПП по РМ, судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции провели в Мордовии традиционный совместный рейд «Дорожный пристав». Итогом мероприятия стали аресты 8 автотранспортных средств.
Так, владелица автомобиля «Toyota Rav4» не рассчитала свои финансовые возможности и своевременно не погасила крупную сумму по кредиту. За долг в 300 тысяч рублей на ее машину наложили арест. Если девушка не оплатит долг в полном объеме в течение 10 дней, сотрудники ведомства направят ее автомобиль на реализацию в счет погашения накопленной задолженности.
Такие же меры меры могут быть приняты в отношении владельцев «Ford Focus» и «Лада Приора». Им предстоит выплатить 34 тысячи на двоих по кредитным долгам, чтобы сохранить автомобили.
В ходе рейда 22 должника погасили свои задолженности путем онлайн-оплаты. 190 тысяч рублей автомобилисты перечислили в счет погашения долгов по квартплате, кредитам, налогам и штрафам ГИБДД.
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Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
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