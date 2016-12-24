В поселке Комсомольский Чамзинского района построят два дома для переселения людей из аварийного жилья

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В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в поселке Комсомольский Чамзинского района в этом году начнется строительство двух многоквартирных домов на 58 и 20 квартир. Новоселье справят 148 переселенцев из аварийного жилья.
Кроме того, благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены две придомовые территории – дома №11 в микрорайоне №2 и дома №2 по улице Республиканской. Также продолжается благоустройство парка культуры. На реализацию этих мероприятий направят более 26 млн рублей.
Отметим, что в 2022 году 48 жителей Комсомольского были переселены из аварийного жилья, также была благоустроена придомовая территория дома № 14 в микрорайоне № 2.
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В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
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