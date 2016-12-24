Артём Здунов и гендиректор «Россети Волга» Александр Гаврилов обсудили модернизацию электросетевого комплекса Мордовии

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Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов 28 июня в ходе рабочей встречи обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона.
Руководитель Мордовии отметил важность сотрудничества с энергетической компанией: «В текущем году совместно с «Россети Волга» проделана большая работа по улучшению сетевой инфраструктуры для промышленных предприятий – это благотворно отразится на инвестиционной привлекательности республики. Уверен, что мы продолжим это взаимодействие, в том числе в рамках заключенного двустороннего соглашения о сотрудничестве».
В 2023 году компания «Россети Волга» реализует значимые проекты для обеспечения электроэнергией ряда крупных предприятий республики, а также выполнения в регионе федеральных программ «Чистая вода» и «Доступное жилье». Завершено технологическое присоединение завода по производству катанки из алюминиевых сплавов ООО «ЭМ-Кат». В планах энергетиков – комплекс аналогичных работ на заводе АО «Оптиковолоконные системы», заводе по переработке мясной продукции ООО МПК «Атяшевский» и других.
«Реализация программ компании имеет позитивный эффект для экономики Мордовии, при этом важно конструктивное взаимодействие органов власти и инфраструктурной организации, обеспечивающей надежное электроснабжение, - подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов. – Планы по Мордовии очень серьезные, будем обсуждать график по развитию площадок особой экономической зоны. Также планируем взять в техническое обслуживание территориальные сетевые организации, что позволит предотвратить в осенне-зимний период отключения электроэнергии для населения».
Между Правительством РМ и ПАО «Россети Волга» подписано соглашение в сфере тарифного регулирования в электросетевом комплексе на долгосрочную перспективу. Документ предусматривает совместную работу по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории республики и повышению надежности электроснабжения потребителей.
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