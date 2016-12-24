Суд в Мордовии вынес приговор конкурсному управляющему за хищение 2,5 миллионов рублей у кредиторов

По информации МВД по РМ, 47-летний местный житель был признан виновным в присвоении денежных средств в крупном размере с использованием своего служебного положения.

Следствием было установлено, что в период с 2017 по 2019 годы конкурсный управляющий шести коммерческих организаций, при признании последних банкротом, решил присвоить вырученные от продажи имущества компаний денежные средства.

В период проведения конкурсного производства мужчина совершил хищение 2 миллионов 475 тысяч рублей, причинив ущерб 26 кредиторам третьей очереди.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал. Причиненный ущерб он возместил полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 750 тысяч рублей.