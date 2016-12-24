Жительница Саранска по указанию липового сотрудника ФСБ продала квартиру и перевела мошенникам 1 миллион 800 тысяч рублей

Как сообщает МВД по РМ, в дежурную часть полиции обратилась жительница Саранска с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что примерно месяц назад ей поступил звонок якобы от сотрудника центрального аппарата ФСБ России. Он сообщил, что от ее имени неизвестные злоумышленники взяли кредит на 200 тысяч рублей и предложил закрыть его своими средствами. Поскольку требуемой суммы у женщины не было, она взяла кредит в банке и в тот же день перевела средства на указанный счет.

Через несколько дней заявительнице снова позвонили из «ФСБ России». На этот раз ее огорошили известием, что ведомством установлена группа мошенников, которые по поддельным документам пострадавшей выставили на продажу ее квартиру. Чтобы предотвратить эти неправомерные действия, необходимо было срочно продать жилье, воспользовавшись услугами риэлтора и нотариуса, которых порекомендовал липовый «офицер».

При этом собеседник направил по мессенджеру фотографию ведомственного распоряжения о якобы проводимой секретной операции по задержанию преступников. В этой связи «сотрудник спецслужбы» запретил жительнице Саранска кому-либо рассказывать о происходящем и напугал уголовной ответственностью за распространение сведений, составляющих тайну.

После того, как состоялась сделка, вырученные от продажи квартиры 1 800 000 рублей потерпевшая перевела через банкомат по названным ей реквизитам. А когда с нее снова стали требовать еще 300 тысяч рублей для оформления документов, женщина обратилась в органы внутренних дел.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности подозреваемых в совершении преступления.