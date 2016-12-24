Пятилетняя дочь трагически погибшей экс-солистки группы «Росичи» переведена из реанимации в общую палату

27 июня российский информационный портал Starhit сообщил, что пятилетняя дочь трагически погибшей экс-солистки группы «Росичи» Елизаветы Кутуровой переведена из реанимации в общую палату. Напомним, женщина скончалась на месте после падения с 10-го этажа, при этом сначала вниз из окна выпала ее пятилетняя дочь.

Следственный комитет по РМ ранее сообщал, что днем 12 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле многоэтажного дома по улице Волгоградской в городе Саранске тела 34-летней местной жительницы с травмами, характерными для падения с высоты. Ее дочь в возрасте 5 лет с аналогичными телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение и помещена в отделение реанимации.

По факту получения травм малолетним ребенком следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 и п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). При этом, в качестве приоритетной рассматривалась версия о совершении матерью преступления в отношении ребенка.

Starhit приводит слова директора «Росичей» Елены Едакиной. - «Свидетелей нет… Рядом никого не было. Лиза была очень импульсивной, реакция сразу рвалась наружу. Она сначала делала, а потом уже обдумывала, правильно ли поступила. В этой ситуации у нее не было времени думать. Она недосмотрела за дочей. Может, услышала крик ее, падающей, может, сама обернулась и не увидела ее рядом. А когда глянула вниз и увидела Эряночку… И не слышала она, что кричали ей снизу: «Она жива!»

26 июня стало известно, что состояние малышки, получившей тяжелые травмы, улучшилось. «Эряночку из реанимации перевели в общую палату! Слава Богу!», — сообщила руководитель группы.

Как отмечается, Елизавету Кутурову похоронили 14 июня в родном селе Пиксяси. На 40 дней группа «Росичи» планирует выпустить клип в память об артистке.

Фото: vk.com/rosichi13