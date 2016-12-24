В Мордовии бывший инспектор ДПС получил условный срок за избиение пьяного водителя

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Как сообщает прокуратура РМ, в ходе судебного разбирательства было установлено, что в июле 2021 года в Темникове инспектор ДПС, находясь при исполнении, остановил на дороге автомашину. От водителя исходил запах спиртного, инспектор предложил ему проследовать в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении.
Находясь в машине ДПС, потерпевший отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения и попытался покинуть авто. Как отмечается в информации прокуратуры, «после этого подсудимый незаконно применил в отношении водителя физическое насилие, нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы и туловища».
За превышение должностных полномочий суд приговорил бывшего инспектора к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
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