В Мордовии суд рассмотрит дело об «инновационном» мошенничестве двух предпринимателей на 64 миллиона рублей

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Прокуратура РМ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 индивидуальных предпринимателей. Они обвиняются в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
По версии следствия, двое руководителей коммерческих организаций в период с января 2015 года по декабрь 2021 года путем обмана сотрудников Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере совершили хищение денежных средств фонда на сумму более 64 миллионов рублей.
Для незаконного получения грантов на финансовое обеспечение проектов, имеющих перспективу коммерциализации, они предоставили заведомо ложные документы о реализации инновационных проектов и планах по их дальнейшему внедрению. Часть денежных средств на сумму более 6,6 млн рублей обвиняемые легализовали путем заключения фиктивных сделок.
В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 85 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский суд Саранска для рассмотрения по существу.
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