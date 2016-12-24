Айюб Сабитов из Мордовии завоевал «бронзу» первенства мира по борьбе корэш

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Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
В Татарстане состоялись финальные поединки чемпионата мира по поясной борьбе корэш 2023 года. Соревнования проходили по четырем дисциплинам - основной турнир среди мужчин, первенство мира среди юношей, а также пляжный корэш и корэш на лошадях. Всего в состязаниях приняли участие более 250 спортсменов из 27 стран мира.
Как сообщает Минспорта РМ, бронзовым призером первенства мира среди юношей до 18 лет стал представитель Мордовии Айюб Сабитов - в поединках он выступал в весовой категории до 70 кг.
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