Айюб Сабитов из Мордовии завоевал «бронзу» первенства мира по борьбе корэш

В Татарстане состоялись финальные поединки чемпионата мира по поясной борьбе корэш 2023 года. Соревнования проходили по четырем дисциплинам - основной турнир среди мужчин, первенство мира среди юношей, а также пляжный корэш и корэш на лошадях. Всего в состязаниях приняли участие более 250 спортсменов из 27 стран мира.

Как сообщает Минспорта РМ, бронзовым призером первенства мира среди юношей до 18 лет стал представитель Мордовии Айюб Сабитов - в поединках он выступал в весовой категории до 70 кг.