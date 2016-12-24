Жителей Мордовии приглашают принять участие в международном инклюзивном форуме лидеров социальных изменений «Территория Ритма»

С 2 по 5 сентября 2023 года в Нижегородской области пройдет международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма». Форум является ключевой площадкой в стране, которая развивает инклюзивную образовательную среду, создает условия для вовлечения в экономику активных молодых людей с инвалидностью и без нее.

Форум проводится Правительством Нижегородской области, региональной общественной организацией инвалидов «Ковчег», Центром инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области» при поддержке Правительства России, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АНО «Россия- страна возможностей».

Организаторы форума приглашают к участию тех, у кого есть идеи для социального бизнеса и тех, у кого пока идеи нет, но есть желание изменить свою жизнь и стать полезными стране. Форум поможет им бесплатно создать свой «добрый» бизнес, разработать социальный проект и стать лидерами социальных изменений России.

В «Территории Ритма» могут принять участие целеустремленные, активные и смелые молодые люди от 18 лет и старше, в том числе с инвалидностью. Для участников форума пройдут мастер- классы, выступления бизнес- тренеров, предпринимателей и лучших спикеров. За шесть лет развития форума его участниками создано более 65 социальных бизнесов, предоставлено более 30 грантов, запущено более 85 социально- значимых проектов.

Заполнить и подать заявку на участие в форуме можно до 10 августа 2023 года на официальном сайте форума https://территорияритма.рф.