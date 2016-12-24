Разработка ученых МГУ им. Н.П. Огарева повышает эффективность лечения болезней органов дыхания телят

Мордовские ученые разработали устройство для индивидуальной ингаляционной обработки телят. Изобретение позволит эффективно вводить лекарственные препараты в дыхательные пути телят, лечить и проводить профилактику болезни органов дыхания животных вирусного и микробного происхождения.

На данный момент пневмония, трахеит, бронхит, ринит и другие болезни органов дыхания являются преимущественно главной причиной смертности среди телят, что оказывает негативное влияние на работу агропромышленного комплекса.

Один из популярных и действенных способов лечения и профилактики данных заболеваний – индивидуальная ингаляционная обработка телят. Данная методика позволяет вводить препараты непосредственно в пораженные заболеванием органы, благодаря чему отсутствует стресс при лечении и животное быстрее выздоравливает. При этом телята хорошо растут, улучшается их продуктивность и качество мяса.

Новая разработка ученых МГУ им. Н.П. Огарева по сравнению с известными аналогами позволяет снизить затраты лекарственных препаратов, используемых для ингаляции и повысить эффективность лечения. Устройство имеет стабильную и прочную конструкцию, что предоставляет возможность использовать его при любых внешних условиях. Ингаляционная маска имеет анатомическую адаптацию под строение и размер головы теленка, что улучшает эффективность введения препарата и снижает его расход. Наличие у нее наружного уплотнительного кольца из резины позволяет мягко контактировать с кожей животного и не вызывать раздражение и дискомфорт. Особое преимущество – низкая стоимость изобретения.

«Аппарат перемешивает капли жидкости с лекарственным препаратом, образует мелкодисперсную взвесь, которую вдыхает теленок вместе с воздухом. Лекарство оседает на органах – носовой полости, трахеи, доходит до легких, взаимодействует с болезнетворным объектом и уничтожает его. Данное изобретение можно использовать как для лечения болезни, так и для профилактики», – отметила к.ветеринар.н., доцент кафедры морфологии, физиологии и ветеринарной патологии МГУ им. Н.П. Огарева Татьяна Решетникова.

Устройство работает следующим образом: маску обрабатывают дезинфицирующим раствором, после чего к ней присоединяют силиконовый шланг, который затем присоединяют небулайзер – ингалятор. После подготовки аппарат маску одевают на животное, регулируют глубину посадки под голову теленка и закрепляют компрессор. При включении в электросеть он создает поток воздуха по соединительному силиконовому шлангу в ингалятор, где тот через отверстие попадает в область, куда засасывается и лекарственный раствор.

«Так как принцип работы этого устройства позволяет использовать в нем широкий спектр лекарственных препаратов, то, таким образом, лекарство сможет попадать во все отделы верхних дыхательных путей, что будет способствовать сохранению численности поголовья телят. Поэтому разработка ученых МГУ им. Н.П. Огарева будет иметь особое значение для агропромышленного комплекса республики и страны», – прокомментировал ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

Как отмечают авторы, впоследствии данное устройство можно применять и на жеребятах, так как размер животных и их голов является идентичным.

Устройство для индивидуальной ингаляционной обработки телят создано в рамках стратегического проекта «СМАРТ АГРО» программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».