Прокуратура Мордовии организовала проверку в связи со смертельным ДТП на трассе «Саранск - Сурское - Ульяновск»

Репортер

Как уже сообщалось, 22 июня на 40 км автодороги «Саранск - Сурское - Ульяновск» в Чамзинском районе республики произошло ДТП с участием трех транспортных средств - двух грузовых автомашин и ВАЗ-2109. В резудтате ДТП два человека погибли, несколько пострадавших получили различные травмы.

В информации прокуратуры РМ отмечается, что по предварительным данным грузовик «Вольво» выехал на полосу встречного движения из–за повреждения колеса и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» и автомобилем ВАЗ-2109, который двигался за ним.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По факту ДТП следственными органами проводится проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль.

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