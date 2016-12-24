Прокуратура Мордовии организовала проверку в связи со смертельным ДТП на трассе «Саранск - Сурское - Ульяновск»

«Каждый год расширяем линейку органических продуктов»
Артём Здунов на международном экологическом конгрессе рассказал о достижениях Мордовии в органическом производстве
Как уже сообщалось, 22 июня на 40 км автодороги «Саранск - Сурское - Ульяновск» в Чамзинском районе республики произошло ДТП с участием трех транспортных средств - двух грузовых автомашин и ВАЗ-2109. В резудтате ДТП два человека погибли, несколько пострадавших получили различные травмы.
В информации прокуратуры РМ отмечается, что по предварительным данным грузовик «Вольво» выехал на полосу встречного движения из–за повреждения колеса и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» и автомобилем ВАЗ-2109, который двигался за ним.
В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
По факту ДТП следственными органами проводится проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов на международном экологическом конгрессе рассказал о достижениях Мордовии в органическом производстве
Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции