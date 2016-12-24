В День памяти и скорби в Мордовии прошли торжественно-траурные мероприятия

82 года назад началась Великая Отечественная война – самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн, стоившая нашему народу 27 миллионов жизней. 22 июня 1941 года – одна из самых печальных и трагичных дат в истории нашей страны. Традиционно в День памяти и скорби на площади Победы Саранска состоялась церемония возложения цветов к памятнику воинам - уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Глава Мордовии Артём Здунов возложил венок к мемориалу в память о воинах-земляках, отдавших свои жизни за свободу Отечества и мир.

Цветы в память о павших в годы Великой Отечественной войны уроженцах Мордовии возложены от Государственного Собрания Мордовии, Аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, Мордовской Митрополии и Администрации городского округа Саранск.

Память погибших воинов также почтили военнослужащие и представители правоохранительных органов республики, ветераны локальных войн, участники специальной военной операции и члены их семей, представители политических, общественных, ветеранских, военно-патриотических организаций и религиозных конфессий, а также молодежь Мордовии.

Минутой молчания собравшиеся почтили светлую память воинов и тружеников тыла, отдавших свои жизни за независимость Родины. После звуков метронома тишину на площади Победы нарушил трехкратный ружейный залп.

В сердцах нас, наших детей и еще многих поколений должна бережно храниться память о соотечественниках, положивших свои жизни за Великую Победу, свободу, мир и справедливость!