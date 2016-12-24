Прокуратура Мордовии объявила предостережение Министру строительства и архитектуры РМ в связи с низкими темпами переселения граждан

Прокуратура республики провела анализ реализации на территории региона национального проекта «Жилье и городская среда» и выявила риски невыполнения мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда.

На территории Мордовии в 2023 году предусматривается переселение 1680 граждан из аварийного жилья площадью 28,6 тыс. квадратных метров. Обязанность проведения указанных мероприятий возложена на региональное Министерство строительства и архитектуры.

При этом в настоящее время в республике обеспечено переселение лишь 65 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 1,4 тыс. квадратных метров, не все мероприятия законтрактованы.

В целях недопущения нарушения жилищных прав граждан 21.06.2023 первым заместителем прокурора республики Министру строительства и архитектуры РМ объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.