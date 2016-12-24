Артисты фольклорного ансамбля «Торама» везут для бойцов СВО концертную программу и противодроновое ружье

С 20 по 25 июня по приглашению Администрации Президента Российской Федерации творческий коллектив Государственного фольклорного ансамбля «Торама» вновь выступает с концертными программами для военнослужащих Вооруженных сил РФ - участников специальной военной операции, которые в настоящий момент находятся на территории Луганской Народной Республики.



Как отмечается, гастрольный тур проходит при финансовой поддержке Администрации Президента РФ и Правительства РМ.



Артисты также должны передать бойцам противодроновое ружье, которое было приобретено Саранским электромеханическим колледжом для участников СВО при поддержке спонсоров.

Кроме того, в рамках акции «Письмо солдату» артисты вручат бойцам послания от студентов колледжа. В своих письмах ребята выражают благодарность российским воинам за стойкость и мужество, желают им победы над врагом и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми.



Руководитель Государственного фольклорного ансамбля «Торама»Андрей Николаев отмечает: «Сегодня наш первый день, когда мы начали свой тур по Луганской Народной Республике. Наша задача— поддержать боевой дух ребят и показать им, что мы тоже переживаем за судьбу нашей страны. Мы приехали выступить для ребят, которым сегодня очень тяжело, так как они на передовой во имя Родины».