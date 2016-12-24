В Мордовии работник автосервиса и его друг разбили в дорожной аварии автомобиль клиента

Как сообщает МВД по РМ, вечером 18 июня сотрудники Госавтоинспекции Лямбирского отдела на 180 км автодороги подъезд к г. Саранск от трассы М5 Урал обратили внимание на движущийся автомобиль марки «Тойота Хайлюкс» с механическими повреждениями. Полицейские предприняли попытку остановить транспортное средство для выяснения обстоятельств. Но водитель внедорожника ускорил движение по трассе, затем свернул на полевую дорогу и оказался в тупике. Тогда водитель и его приятель выскочили из машины и попытались скрыться, но отрудники полиции задержали молодых людей.

Выяснилось, что за рулем машины находился 27-летний житель Саранска с внешними признаками опьянения. Документы на транспортное средство у него отсутствовали, водительское удостоверение в апреле было аннулировано по решению суда.

Полицейским он пояснил, что «Тойота» принадлежит клиенту автосервиса, где он работает. Днем ранее владелец иномарки пригнал ее на ремонт. После проведения диагностики молодой человек без разрешения собственника решил проверить, как работает внедорожник. С ним поехали его знакомые, одному из которых он разрешил сесть за руль. В результате тот не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

Возвращаясь в автосервис на машине с механическими повреждениями, они были замечены сотрудниками Госавтоинспекции, от которых попытались скрыться, чтобы не нести ответственность за содеянное.

Сотрудники ДПС составили в отношении находившегося за рулем «Тойотыа» работника автосервиса административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Его знакомый, повредивший автомобиль, также привлечен к административной ответственности за управление авто без водительских прав со штрафом в 5 тысяч рублей.

Поврежденный автомобиль был изъят, владелец пикапа уведомлен о случившемся. На данный момент под расписку ему возвращено транспортное средство.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.