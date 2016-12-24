Бизнес на пенсии: самозанятая из Саранска вяжет игрушки и продает их на маркетплейсах

Наталья Савенкова уже много лет увлекается вязанием. Выбор на такой вид деятельности пал не случайно, в семье у самозанятой и мама, и бабушка занимались вязанием.



После выхода на пенсию у женщины появилось много свободного времени, и заполнить его Наталья решила любимым хобби. Она занялась вязанием игрушек из плюшевой пряжи. И если многие мастера стараются повторить работы из интернета, то жительница Саранска черпает вдохновение повсюду.

Авторская игрушка «Черепашка по имени Наташка» завоевала сердца клиентов и стала своеобразным символом работ мастера. А еще она может отлично послужить «антистрессом» или игольницей.

Со временем количество готовых изделий стало расти, а вместе с этим встал вопрос о реализации. Наталья начала думать, как же быть дальше, ведь бросать любимое дело она не хотела, но и девать игрушки становилось некуда.

Тогда женщина обратилась в Центр «Мой бизнес», который работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Здесь ее проконсультировали и рассказали, какие меры поддержки есть для такой категории граждан. Выбор пал на электронную торговую площадку. Кроме того, она стала регулярно посещать массовые мероприятия от Центра – ярмарки самозанятых, форумы.

«На начальных этапах ведения бизнеса поддержка крайнее важна, ведь всегда есть риски, поэтому я благодарна за то, что в нашей республике есть такая инфраструктура поддержки бизнеса. Это огромная помощь малому и среднему предпринимательству» - отмечает Наталья.



Так из простого увлечения вязание переросло в самозанятость и стало приносить доход. В 2022 году уже бизнесвумен Наталья Савенкова стала вести свое дело, работать на себя и вдохнула новую жизнь в детскую мечту.

Идеей ведения такого бизнеса вдохновилась и дочь Натальи Ксения. Девушку тоже зарегистрировали в качестве самозанятой. Теперь они вместе с мамой ведут и успешно развивают дело.