В Мордовии открылась «горячая линия» Роспотребнадзора по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом

Управление Роспотребнадзора по РМ информирует, что с 19 июня 2023 года в республике начала работу тематическая «горячая линия» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

В период с 19 июня по 30 июня 2023 года специалисты Управления ответят на вопросы, касающиеся предоставления туристических услуг, инфекционных угроз за рубежом, профилактики инфекционных заболеваний при нахождении на отдыхе.

С вопросами по указанной тематике можно обращаться по телефонам:

- по вопросам, касающихся туристических услуг – по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия 8(8342)47-86-25; 23-24-51 и консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» 8(8342) 24-62-68

- по вопросам, касающихся инфекционных угроз за рубежом, профилактики инфекционных заболеваний при нахождении на отдыхе – по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия 8(8342)24-16-89; 24-02-52

Часы работы «горячих линий»:

Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия: понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00 часов, пятница: с 9-00 до 16-45 часов (обеденный перерыв с 13-00 до 13-45 часов)

Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» понедельник-пятница: с 8-00 до 16-30 часов, (обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 часов).