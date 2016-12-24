Мордовия в этом году получит 865 миллионов рублей на строительство в селах домов культуры и детских садов

Об этом в своих аккаунтах в социальных сетях сообщил Глава республики Артём Здунов.

«Сможем ускориться в реализации проектов по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». На проекты Правительство России с опережением направляет Мордовии средства, в 2023 году получим 865,4 млн руб. Спасибо за доверие Михаилу Владимировичу Мишустину, все сделаем в срок!

Что будет построено:

2 Дома культуры и 2 детских сада в селе Большая Елховка Лямбирского района и поселке Совхоз «Красное сельцо» Рузаевского района;

17,4 км сетей газо-, водоснабжения и водоотведения;

12,2 км дорог;

32 индивидуальных жилых дома для тружеников села.

В следующем году запланировано строительство 3,2 км дорог в с. Большие Березники».