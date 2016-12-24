В Мордовии суд вынес приговор по уголовному делу о злоупотреблениях бывших полицейских чинов в Ковылкинском районе

Длительные сроки заключения по приговору суда получили экс-начальник Ковылкинского отдела полиции и его коллега – бывший заместитель начальника местного уголовного розыска. Их «комбинации» с мошенничеством и превышением должностных полномочий разоблачили сотрудники Управления ФСБ по РМ.

По версии следствия, в 2018 году полицейские проявили неуемное служебное рвение, чтобы продемонстрировать высокую эффективность правоохранительной работы. Для разработанной операции они привлекли жительницу города Ковылкино. С помощью девушки полицейские смогли поймать с наркотиками приехавшего в Мордовию мужчину из Пензы. По специальной наводке тот приобрел наркоту и был задержан с поличным.

«Наркомана» обвинили еще и по липовому административному правонарушению и на время закрыли за решеткой. Следом «наводчица» по указанию полицейских сообщила родственникам задержанного мужчины о случившихся с ним неприятностях, которые могут обернуться долгим тюремным заключением. И смогла убедить их раскошелиться на 2 миллиона рублей за «мягкий приговор» - его должны были обеспечить высокопоставленные люди в погонах.

Деньги были переданы, но ситуацию это никак не изменило - задержанный житель Пензы был привлечен к уголовной ответственности и осужден к длительному сроку лишения свободы. Теперь уже его «обидчики» выслушали приговор суда.

Бывший заместитель начальника межмуниципального отдела полиции получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Также его лишили специального звания «подполковник полиции». Коллега подполковника был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Он также расстался со званием «майор полиции». Подельница полицейских была осуждена на 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.