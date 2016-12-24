На автодороге Саранск–Кочкурово дама за рулем иномарки спровоцировала ДТП с участием трех автомашин

По информации Госавтоинспекции республики, 19 июня около 16:00 на автодороге Саранск–Кочкурово 37-летняя женщина на автомобиле «Киа Церато» при повороте налево не уступила дорогу и совершила столкновение с «ВАЗ-2107» - «семерка» двигалась во встречном направлении прямо. От удара «Киа Церато» отбросило на стоящую автомашину «Рено Флюенс».

В результате ДТП 29-летняя пассажирка «ВАЗ-2107» была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу №4. По результатам освидетельствования водители трезвы.

Как отмечается, виновница аварии в этом году уже 25 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. Львиная доля из них (23 штрафа) была связана с превышением скорости, и только дважды она попадалась за проезд на запрещающий сигнал светофора.