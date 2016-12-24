В Рузаевке по настоянию прокуратуры расторгнут договор купли-продажи части территории местного парка культуры и отдыха

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По данным надзорного ведомства, Администрацией Рузаевского района под видом конкурентных процедур был продан в частную собственность земельный участок площадью 2300 кв.м для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Этот кусок территории ушел всего за 599 тысяч рублей.
При этом, указанный земельный является неотъемлемой частью единой территории парковой зоны со входом в ворота с восточной стороны парка. Он находился в бессрочном пользовании муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха», в его границах расположена зеленая зона парка, которой беспрепятственно пользовались жители и гости Рузаевки.
По мнению прокуратуры, передача в частную собственность части территории парка существенно нарушило права и интересы неопределенного круга лиц на доступ к парковой зоне и ее использование в рекреационных целях. Соответственно, последовал иск в суд.
Решением суда исковые требования Рузаевской межрайонной прокуратуры удовлетворены в полном объеме, договор купли-продажи территории парка культуры и отдыха признан недействительным, а земельный участок, подлежащим возврату в муниципальную собственность.
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