В Рузаевке по настоянию прокуратуры расторгнут договор купли-продажи части территории местного парка культуры и отдыха

По данным надзорного ведомства, Администрацией Рузаевского района под видом конкурентных процедур был продан в частную собственность земельный участок площадью 2300 кв.м для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Этот кусок территории ушел всего за 599 тысяч рублей.

При этом, указанный земельный является неотъемлемой частью единой территории парковой зоны со входом в ворота с восточной стороны парка. Он находился в бессрочном пользовании муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха», в его границах расположена зеленая зона парка, которой беспрепятственно пользовались жители и гости Рузаевки.

По мнению прокуратуры, передача в частную собственность части территории парка существенно нарушило права и интересы неопределенного круга лиц на доступ к парковой зоне и ее использование в рекреационных целях. Соответственно, последовал иск в суд.

Решением суда исковые требования Рузаевской межрайонной прокуратуры удовлетворены в полном объеме, договор купли-продажи территории парка культуры и отдыха признан недействительным, а земельный участок, подлежащим возврату в муниципальную собственность.