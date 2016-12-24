Команда УФСБ по РМ стала лучшей на Чемпионате органов безопасности ПФО по спортивному ориентированию

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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
В Саранске состоялись Чемпионаты органов безопасности ПФО по спортивному ориентированию и легкой атлетике. Они посвящены памяти сотрудников ФСБ России, погибших при исполнении служебного долга, а также были приурочены к 100-летию со дня образования спортивного Общества «Динамо».
В соревнованиях, которые проходили на базе лыжно-биатлонного центра и стадиона «Старт», приняли участие 13 команд органов безопасности из 11 городов ПФО (Нижнего-Новгорода, Кирова, Йошкар-Олы, Оренбурга, Пензы, Самары, Перми, Саратова, Ульяновска, Уфы и Саранска) и 6 коллективов физической культуры «Динамо». Всего в чемпионатах приняли участие более 160 спортсменов, в том числе 3 мастера спорта России и 15 кандидатов в мастера спорта России.
В командном зачете по спортивному ориентированию первое место заняла команда УФСБ России по Республике Мордовия, второе место – УФСБ России по Республике Башкортостан, третье место завоевали представители УФСБ России по Кировской области.
В соревнованиях по легкой атлетике сильнейшими оказались участники команды УФСБ России по Нижегородской области, второе место – УФСБ России по Республике Марий Эл, третье у УФСБ России по Республике Башкортостан.
По результатам состязаний команды и участники чемпионатов были награждены медалями, кубками и дипломами.
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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
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